والي: السيسي عرض نفسه للخطر عشان مصر

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أشادت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ووزيرة التضامن السابق، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "الناس لا تفي الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه، الرئيس حمى الوطن وعرض حياته الشخصية للخطر عشان مصر والمصريين".

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الرئيس اهتم بالمرأة في العديد من المناصب القيادية والوزارية، معقبة: "الاهتمام مش بالكلام لكن بالفعل".

وتابعت: "أنا شاكرة وممتنة لدعم الرئيس السيسي لي في منصبي الدولي الجديد، وسأظل على العهد لخدمة وطني في كل موقع، مصر بخير ، مصر بالفعل بدأت تتغير".

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