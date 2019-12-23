» فنادق أمم أفريقيا تطالب "الجبلاية" بصرف مستحقاتها

23 ديسمبر 2019 - 11:17 ص

طالبت إدارة الفنادق، التى استضافت المنتخبات الأفريقية خلال بطولة الشباب تحت 23 سنة، من مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة منذ البطولة حتى الآن.

وأبدت إدارات الفنادق استياءها من مماطلة "الجبلاية"، في عدم صرف مستحقاتها المتأخرة حتى الآن رغم انتهاء البطولة منذ أكثر من شهر.

واستضافت مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضي وتوج بها المنتخب الأوليمبي المصري بعد الفوز في المباراة النهائية على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.