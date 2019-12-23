» هبوط طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة

23 ديسمبر 2019 - 10:57 ص

هبطت طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة الدولي أثناء رحلتها من الرياض إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسي الجنسية من أصل تونسي بوعكة صحية شديدة، ونقل للمستشفى لإنقاذ حياته.





وقالت مصادر ملاحية في المطار حسب صحيفة الوطن، إنّ برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي 65 عاما بوعكة صحية شديدة.







وسمحت السلطات بالهبوط في مهبط المطار، ووقّع فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي الكشف على الراكب، الذي تبيّن أنّه يعاني من جلطة في القلب، ونقل إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه، تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار.

