إقناع للشباب البريطاني بالتجنيد بصور مغرية لـ "كاردشيان"

23 ديسمبر 2019 - 09:41 ص

في واقعة مثيرة يسعى الجيش البريطاني لإطلاق حملة تجنيد في يناير المقبل، باستخدام صور مغرية.

الغريب في الحملة أنها استعدت باستخدام صور مغرية لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي الشهيرة كيم كاردشيان، لأجل جذب الشباب للتجنيد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن فكرة الحملة، تدور حول إقناع المجندين بأن الخدمة في الجيش الوطني ستوفر ثقة أكبر بالنفس.

وأضافت الصحيفة أن الإعلانات الجديدة اعتمدت على نجاح حملة سابقة باسم Snowflake ، لترسل رسالة قوية للشباب.

وتتضمن الرسالة أن الجيش يبني الثقة التي تستمر مدى الحياة وليس تلك اللحظة فقط التي ترى أن الناس أعجبوا بك أو أعطوك لايك.