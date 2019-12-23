  • الإثنين 23 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الهياكل العظمية في الإسكندرية

مأساة خلف الهياكل العظمية في الإسكندرية

سامي عنان

اللحظات الأخيرة لـ"سامي عنان" قبل الإفراج عنه

الزمالك

موقف الزمالك من خوض السوبر الأفريقي بقطر

رونالدو

غضب وتصرف غير لائق لـ"رونالدو" بالسعودية

الإعلامي عمرو أديب

أديب معلقا على الإفراج عن عنان: ياريت نعيد النظر

انور قرقاش

"ألد أعداء قطر".. قرقاش يكشف تطورات المصالحة الخليجية

عواد

"تلقيح كلام" بين أبو جبل ومحمد عواد على مواقع التواصل

الإبراشي

الإبراشي: الفساد في الإسكندرية للركب

مرتضى منصور

"مرتضى" يفتح النار على لاعب الزمالك السابق

ارشيف

صورة فاضحة لسفير المكسيك تجبره على الاستقالة

إقناع للشباب البريطاني بالتجنيد بصور مغرية لـ "كاردشيان"

عرب وعالم

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

#

«مؤتمر الشباب» يعلن بدء تلقى أسئلة جلسة «اسأل الرئيس»

#

هذا ما قاله أمين صناعة البرلمان عن تخفيض فوائد البنوك

#

«جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج

الشباب

التجنيد

الجيش البريطاني

كارداشيان

في واقعة مثيرة يسعى الجيش البريطاني لإطلاق حملة تجنيد في يناير المقبل، باستخدام صور مغرية.

الغريب في الحملة أنها استعدت باستخدام صور مغرية لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي الشهيرة كيم كاردشيان، لأجل جذب الشباب للتجنيد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن فكرة الحملة، تدور حول إقناع المجندين بأن الخدمة في الجيش الوطني ستوفر ثقة أكبر بالنفس.

وأضافت الصحيفة أن الإعلانات الجديدة اعتمدت على نجاح حملة سابقة باسم Snowflake ، لترسل رسالة قوية للشباب.

وتتضمن الرسالة أن الجيش يبني الثقة التي تستمر مدى الحياة وليس تلك اللحظة فقط التي ترى أن الناس أعجبوا بك أو أعطوك لايك.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كسر "النيش وطقم الصيني" عايزة أخلعه
» معسكر مغلق للزمالك استعدادا للإنتاج الحربي
» حريق يتسبب في انقطاع الكهرباء بمطار الكويت
» "زعيم الثغر" يبحث إيقاف قطار انتصارات الأهلى
» الشيف الشربيني يفجر مفاجأة عن مرض نجله "علاء"
» فنانة شهيرة تظهر محجبة: مش هحط مكياج تاني
» تعرف على السبب الحقيقي لغياب شيكابالا عن الزمالك
» حسن يوسف يفجر مفاجأة مدوية عن ابنته من شمس البارودي
» فنانة شهيرة عن خلع الحجاب: أنا كبرت ومن حقي أتخفف
» بطاقة معايدة تكشف الأوضاع المأساوية للسجناء بالصين
» هذا ما قاله عمرو أديب عن تعيين "هيكل" للإعلام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب