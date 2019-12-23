» حريق يتسبب في انقطاع الكهرباء بمطار الكويت

متابعات - أمينة عبد العال
شب حريق في محطة التحويل الرئيسية العمرية "a w " وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء في مناطق مختلفة في الكويت منها الفروانية والعاصمة والعمرية والرابية والعارضية وجليب الشيوخ والشيوخ الصناعية والجيون وإشبيلية والرحاب.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء في الكويت أن التيار الكهربائي عاد إلى كل من مطار الكويت الدولي والرحاب وأشبيلية والعارضية الجنوبية وأن فرق الإنقاذ تعمل على قدم وساق من أجل عودة التيار الكهربائي إلى باقي المناطق.
#تنويه #هام— وزارة الكهرباءوالماء (@mew_kwt) December 22, 2019
اندلاع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية AW
مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة
تتواجد فرق الطوارئ في الموقع حالياً وجاري عمل اللازم وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.
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