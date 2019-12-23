برلمانية تطلق النار في خطوبة نجلها.. وترد ": سلاحي مرخص"

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الحدث اليوم

سيد علي

نوسيلة إسماعيل



ردت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب،علي الهجوم الذي لاحقها عقب إطلاقها النار من شرفة منزلها، بحفل خطوبة نجلها".

وقالت نوسيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن اطلاقها النار من شرفة منزلها ابتهاجا بخطوبة نجلتها، مؤكدة أن السلاح الخرطوش مرخص.

وأوضحت أنها كانت في انتظار المداخلة بعد انتشار الفيديو، مضيفة: "أنا معنديش مشكلة، الناس أيام الثورة كانوا بيطلقوا نار عشان يحسسوا النار بالأمن، وضرب النار دا طبيعي".

وأكدت أنها لم ترفع عنها الحضانة كما ردد البعض في دائرتها، معقبة :" وضح لناس يا أستاذ علي  إنك بتتكلم معايا كنائبة".

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