» "زعيم الثغر" يبحث إيقاف قطار انتصارات الأهلى

23 ديسمبر 2019 - 09:15 ص

يستدرج النادى الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى، فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، فقد حذر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق لاعبيه من الاستهتار والتهاون بالخصم وضرورة حسم نقاط اللقاء من أجل استمرار المنافسة والحفاظ على صدارة الدورى حيث أنه الفريق الوحيد الذى حقق العلامة كاملة حتى الآن.

ويستعيد الفريق خدمات الثلاثى أحمد فتحى وعمرو السولية ورامى ربيعة بعد تعافيهم من الإصابات التى ضربتهم فى الفترة الماضية، وغابوا على أثرها الجولة الماضية أمام "الدراويش".

على الجانب الآخر، يسعى أبناء "زعيم الثغر" لمواصلة صحوتهم، وإيقاف قطار انتصارات الأهلى، حيث يحتل الاتحاد المركز الثانى

طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد حرص فى المران الأخير، على شرح المهام الخاصة والتكليفات التى أوكلها لكل لاعب، محذرا لاعبيه من صعوبة اللقاء، فى ظل الرغبة المتبادلة من جانب الفريقين للفوز.

وأعرب "يوسف" عن ثقته فى تخطى عقب الأهلى، مشيرًا إلى أنه يحترم الأهلى.