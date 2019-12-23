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فنانة شهيرة عن خلع الحجاب: أنا كبرت ومن حقي أتخفف

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شهيرة
شهيرة
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أحمد عادل شعبان

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خلع الحجاب

شهيرة

واصلت الفنانة شهيرة تعليقاتها المثيرة للجدل بعد خلعها الحجاب وظهورها بشعر أصفر مستعار .

أحد المعلقين هاجم شهيرة عبر صفحتها بـ"فيس بوك" قائلا: على فكرة تلبس الحجاب أو تقلعه، مش فارق كل واحد هيتحاسب قدام ربنا محدش هيحاسبها غير ربنا، أنا عندي مشكلة واحدة، شهيرة اللي كانت متزعمة جلسات الفنانات الدينية واللي كانت سبب في حجاب نص الفنانات اللي اتحجبوا إن لم يكن أكتر، واللي طلعت تدعو الناس للهداية على شاشة اقرأ وقدمت برامج دينية وعملت داعية إسلامية، مش من حق الناس تتصدم فيها لما تشوف ده ومش من حقها تعلق وتعترض، ولا هو الاعتراض ع الشعراوي بس.

و ردت "شهيرة" قائلة: أستاذ محمد أنا لما كنت بتكلم مع البنات عمري ما قلت لحد اتحجبي، لأن مش معقول حد يختصر الدين في إيشارب أو غطاء الرأس الدين أكبر من كده بكتير ليه هنختصر الدين في الجزئية دي، أنا كنت بحبب الناس في ربنا ورقق قلوبهم في معاملاتنا مع بعض لأنه ده اللي هنتحاسب عليه يوم القيامة، لأن دي حقوق ومظالم للأسف ربنا مش هيسامحنا فيها ولابد أن نتسامح بها في الدنيا قبل الحساب، لأنه سيبقى عسير، أما حق ربنا علينا من عبادات وطاعات ستكون أسهل لأننا مع الغفور الرحيم.

وأضافت: كون إنهم كانوا بيتأثروا بيا والبعض مش الكل، كانوا شايفين الطاعة والدين في غطاء رأس وبس للأسف وما أكثرهم وديننا عظيم حرام أن نختصره هكذا، هذا شيء والشيء الآخر أنني محجبة من 27 سنة وبرغم ذلك أنا طول عمري معتدلة في ملابسي، سواء في أعمالي أو حياتي العادية، وأنا كبرت ومن حقي أتخفف مع الاحتفاظ بالحشمة وأنا الحمد لله لما تخليت عن غطاء الرأس لم أتخلى عن الحشمة والاحترام والكل يشهد لي بذلك.

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