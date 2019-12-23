مهاجم الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك بعد جلوسه مع مسئولي الأبيض

23 ديسمبر 2019 - 05:53 ص

كشفت الإعلامية فرح علي - مذيعة قناة "تايم سبورت" - عن جلوس مسئول زمالكاوي بارز مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لبحث انتقاله للأبيض .



وأضافت أن المفاجأة كانت في ترحيب وليد أزارو بالانتقال للزمالك وبخاصة في ظل عدم الاعتماد عليه من جانب السويسري رينيه فايلر مما تسبب في مشكلات بينهما.



وتابعت: أزارو أبلغ إدارة الأبيض أن هناك في عقده سنتين متبقيتين ، مؤكدًا أنه سيحاول أن يرحل عن الأهلي قبلها في ظل رغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.



