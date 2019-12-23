بيلباو يقدّم هدية لبرشلونة بتعادله مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

23 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

سقط فريق ريال مدريد، الأحد، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أتلتيك بيلباو في الجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 37 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف برشلونة، بينما ارتفع رصيد بيلباو إلى 28 نقطة في المركز السابع.



بذلك، قدّم بيلباو هدية إلى برشلونة بمنحه قمة ترتيب الدوري المحلي منفردًا بعدما كان يشاركه فيها ريال مدريد طوال الفترة الماضية.



وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

