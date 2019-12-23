  • الإثنين 23 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على قرار الإفراج عن الفريق سامي عنان

الفريق سامي عنان

"بكري" يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عن "عنان"

البنا وراجح

أول تعليق من والد"شهيد الشهامة" بعد الحكم على "راجح"

أحمد موسى

"موسى" يوجه رسالة هامة للوزراء الجدد.. هذا ما قاله

دونالد ترامب

52 بالمائة من الأمريكيين مع إقالة ترامب

الذهب والدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وجرام الذهب 21 بهذا السعر

سد النهضة

مفاوضات بالخرطوم.. وأديس أبابا تستعد لملء سد النهضة

ممثل النيابة

النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

النائبة تطلق الرصاص

شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

السعودية

السعودية تقرر وقف مئات المشاريع.. تعرف على السبب

بيلباو يقدّم هدية لبرشلونة بتعادله مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

الرياضة

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«بنزيما» يقود هجوم ريال مدريد أمام أتليتك بلباو

#

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد ( كلاسيكوالأرض) والقناة الناقلة

#

ريال مدريد يهزم إسبانيول بهدفي «فاران» و«بنزيمة»

#

تعادل مثير بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال

سقط فريق ريال مدريد، الأحد، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أتلتيك بيلباو في الجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 37 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف برشلونة، بينما ارتفع رصيد بيلباو إلى 28 نقطة في المركز السابع.
بذلك، قدّم بيلباو هدية إلى برشلونة بمنحه قمة ترتيب الدوري المحلي منفردًا بعدما كان يشاركه فيها ريال مدريد طوال الفترة الماضية.
وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
بذلك، أنهى ريال مدريد عام 2019 بسقوط على ملعبه بعدما فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بطاقة معايدة تكشف الأوضاع المأساوية للسجناء بالصين
» هذا ما قاله عمرو أديب عن تعيين "هيكل" للإعلام
» أغرب تعليق لبرلمانية على فيديو مثير متداول لها
» "والي" تكشف موعد تسلّم منصبها بالأمم المتحدة
» خالد الجندي: ضرب الزوجات "بلطجة" وليس من الإسلام
» هذا هو السبب الحقيقي لدمع وزارتي السياحة والآثار
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول
» شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني
» " محمد صلاح" يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر
» أهدت صديقا جهاز حمض نووي.. فكانت المفاجأة الصاعقة
» لاتسيو بطلًا لكأس السوبر الإيطالي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب