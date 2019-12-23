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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على قرار الإفراج عن الفريق سامي عنان

الفريق سامي عنان

"بكري" يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عن "عنان"

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"بكري" يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عن "عنان"

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الفريق سامي عنان
الفريق سامي عنان
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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كواليس الساعات الأخيرة قبل خروج الفريق سامي عنان من السجن.
وأوضح "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "الحدث "، مساء الأحد، إنه عقب سماعه نبأ خروج سامي عنان من السجن اتصل بنجله الدكتور سمير سامي عنان؛ الذي أكد له صحة الخبر.
وأشار "بكري" إلى أن سمير سامي عنان أكد أن والده في المنزل الأن ويتمتع بصحة جيدة، موضحًا أنه تم إخطار أسرته بضرورة الذهاب لمستشفى المعادي العسكري، وعندما ذهب هناك اصطحبوا الفريق سامي عنان معهم إلى المنزل ووصلوا إلى بيتهم في تمام 4 مساءً.
ولفت "بكري" إلى أنه لم يعرف أحد حتى الأن أسباب خروج سامي عنان من السجن، لافتا إلى أن "عنان" كان عليه حكم بالسجن 9 سنوات.
وأكد "بكري" أن أسرته لم تعرف أيضا أسباب الخروج ولكن اصطحبه معهم إلى المنزل فقط وهو بصحة جيدة.

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