» أغرب تعليق لبرلمانية على فيديو مثير متداول لها

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نائبة نوسيلة إسماعيل
نائبة نوسيلة إسماعيل
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المصريون ـ متابعات

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عقبت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن الفيديو المتداول لها وهي تضرب النار في الهواء، قائلة: «سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي، ماشية قانوني وتبع القانون، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن ضرب النار ليست مشكلة وشيء طبيعي، مؤكدًا أن: «أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان».
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، عن دائرة فاقوس بالشرقية، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزلها.

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