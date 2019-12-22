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إيطاليا.. مصرع 3 أشخاص جراء الظروف الجوية السيئة

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الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
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المصريون ووكالات

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مصرع 6 في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، خلال اليومين الأخيرين، جراء الظروف الجوية السيئة التي تشهدها مختلف المناطق الإيطالية.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى مقتل شخصين اثنين، السبت، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بمنطقتي فريولي فينيتسيا جوليا (شمال شرق)، وتوسكانا (غرب).
وأسفر سقوط شجرة جراء الرياح القوية، عن مقتل شخص ثالث يبلغ من العمر 62 عاما، الأحد، بمدينة نابولي (وسط).
وفي السياق، أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالي، 12 فردا من طاقم سفينة تجارية، حاصرتها الأمواج والرياح القوية، بعد فترة قصيرة من مغادرتها جزيرة سردينيا، في اتجاه إسبانيا.
وتشهد مدن إيطالية مختلفة منذ أيام، ظروفًا جوية صعبة، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح شديدة.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيطالية، حالة الطوارىء في 11 منطقة، بسبب الظروف الجوية السيئة. -

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