مقتل قبطان واختطاف 4 بحارة على يد قراصنة

22 ديسمبر 2019 - 10:50 م

أعلنت حكومة الغابون، الأحد، مقتل قبطان واختطاف 4 بحارة صينيين، في هجوم شنه قراصنة على 4 سفن كانت ترسو على شواطئ العاصمة ليبرفيل الليلة الماضية.



وقال وزير الاتصالات الناطق باسم الحكومة، إدجارد أنيسيت مبومو مياكو، في بيان متلفز، نشره موقع "لا سورس" المحلي عبر "تويتر": "شن قراصنة هجمات ضد 4 سفن".

وأضاف مياكو أن الهجوم أسفر عن مقتل قبطان غابوني الجنسية، وخطف 4 بحارة صينيين.

وأشار إلى أن قوات الدفاع والأمن في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، تم نشرها "لتأمين المنطقة وتعقب مرتكبي الهجوم بالتعاون مع الإنتربول والهيئات الإقليمية".

وأصبح خليج غينيا، الذي يمتد بطول نحو 5 آلاف و700 كيلومتر (3500 ميل) من السنغال إلى أنغولا، مركزا جديدا عالميا لهجمات القراصنة وعمليات النهب والاختطاف مقابل الحصول على فدية.

وخلال القترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت 82 في المئة من عمليات الاختطاف البحري في العالم في خليج غينيا، وفقًا لمكتب البحرية الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية.