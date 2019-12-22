الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وجرام الذهب 21 بهذا السعر

22 ديسمبر 2019 - 10:00 م

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.

الدولار ارتفع في بنك كريدي أجريكول، بمقدار قرش واحد، مسجلًا 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلًا 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

كما سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

الذهب

أما الذهب فسجل سعر الجرام عيار 21 خلال تعاملات السوق المحلية اليوم 661 جنيهًا للجرام الواحد.

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 سجل 763 جنيهًا للجرام.

عيار 21 الأكثر شيوعًا 661 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل 5288 جنيها.