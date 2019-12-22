  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دونالد ترامب

52 بالمائة من الأمريكيين مع إقالة ترامب

الذهب والدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وجرام الذهب 21 بهذا السعر

سد النهضة

مفاوضات بالخرطوم.. وأديس أبابا تستعد لملء سد النهضة

ممثل النيابة

النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

النائبة تطلق الرصاص

شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

السعودية

السعودية تقرر وقف مئات المشاريع.. تعرف على السبب

الأهلي

تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول

الفريق سامي عنان

عاجل.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

السيسي ومدبولي

التفاصيل كاملة.. 20وزيرًا ونائبًا في التشكيل الحكومي الجديد

محمد صلاح

" محمد صلاح" يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر

نشرة اقتصادية..

الدولار يرتفع أمام الجنيه.. وجرام الذهب 21 بهذا السعر

مال وأعمال

الذهب والدولار
الذهب والدولار
Advertisements

أخبار متعلقة
#

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

الذهب

جرام الذهب

سعر الذهب

ذهب عيار 21

جرام الذهب 21

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.

الدولار ارتفع في بنك كريدي أجريكول، بمقدار قرش واحد، مسجلًا 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلًا  16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

كما سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

الذهب

أما الذهب فسجل سعر الجرام عيار 21 خلال تعاملات السوق المحلية اليوم 661 جنيهًا للجرام الواحد.

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 سجل 763 جنيهًا للجرام.

عيار 21 الأكثر شيوعًا 661 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل 5288 جنيها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو
» أهدت صديقا جهاز حمض نووي.. فكانت المفاجأة الصاعقة
» لاتسيو بطلًا لكأس السوبر الإيطالي
» بالمستندات.. فصل موظفين بسبب صفحات وهمية على "فيس بوك"
» مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد بـ«البريميرليج»
» إصابة 13 شخصًا في إطلاق نار بأمريكا
» حبس زوجة نجم الأهلي وشقيقها 3 سنوات
» بالصور.. زار قبره ابنه بعد دفنه فوجد الصدمة
» «فيفا» يكشف سبب فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب
» برًا وبحرًا وجوًا.. "أردوغان" يكشف دعمه لـ"السراج"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب