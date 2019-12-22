تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة

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مصر

بيان

سد النهضة

إثيوبيا

وزارة الري

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا، كشفت فيه تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن «اجتماع الخرطوم»، الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم، شهد استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا، والثاني الذي عقد في القاهرة، وكذلك اجتماع واشنطن؛ في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث؛ للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار البيان إلى اتفاق  وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية للمسائل الخلافية بشأن سد النهضة خلال الاجتماع الرابع، المقرر عقده في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل

وأكد بيان الري أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود.

وأشار إلى أن الدول الثلاث واصلت النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف، خلال اجتماع الخرطوم.

وشدد البيان على سعي الجانب المصري إلى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.


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