فنانة شهيرة تكشف كيف تغلبت على هذا المرض

22 ديسمبر 2019 - 09:12 م

كشفت الفنانة هيدى كرم، عن كيفية تخلصها من مرض النمش الذي كان يطاردها، مشيرة إلى أن بشرتها معرضة دائمًا فلإصابة بالنمش.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إنها لجأت إلى استخدام العديد من منتجات العناية، وذلك للحفاظ على بشرتها خالية من النمش، الذي كانت قد أزالته في السابق.

وتابعت كرم قائلة : "أنها استخدمت مؤخرًا منتج طبي فرنسي، ساعدها على تقشير بشرتها بطريقة آمنة، مما جعل وجهها خالي تمامًا من أي نمش أو علامات بثور أو غير ذلك.