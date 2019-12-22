شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

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محمد فضل

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الشرقية

أثارت النائبة البرلمانية نوسيلة إسماعيل، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لها وهي تطلق الرصاص من سلاح خرطوش من بلكونة منزلها.

الفيديو الذي أثار ضجة عرضه الإعلامي سيد علي خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع علي قناة "الحدث اليوم".

وخلال الفيديو ظهرت النائبة نوسيلة إسماعيل عن دائرة فاقوس بالشرقية، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية في الهواء.

وانتقد سيد علي ما قامت به النائبة من إطلاق الرصاص في الهواء واستعراض السلاح، فيما أثارت الواقعة استغراب الكثيرين خاصة أنها سيدة.


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