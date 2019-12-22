تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الأهلي

22 ديسمبر 2019 - 08:48 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الإثنين، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة الفريق السكندري على النحو التالي..

حراسة المرمي : عماد السيد، محمود الزنفلي

خط الدفاع : أسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، صبرى رحيل، ويلسون، محمود شعبان

خط الوسط : نور السيد وأحمد نبيل مانجا، أحمد حجى، خالد الغندور، هشام محمد ، أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سياسيه.

خط الهجوم : إيمانويل أوكوى، خالد قمر.