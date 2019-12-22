نجمة شهيرة: لا أتذكر متى استحممت آخر مرة

22 ديسمبر 2019 - 08:41 م

أثارت تغريدة للمغنية الأمريكية ليدي جاجا، ردود فعل وسخرية واسعة بين متابعيها، بعد أن كشفت أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.

إذ كتبت "جاجا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "مساعدتي تسألني: متى آخر مرة استحممت فيها لترد جاجا "أنا لا أتذكر".

وفيما أبدى البعض سخريته من التغريدة، اعتبرها آخرون أنها مجرد مزحة، وليست كلامها على سبيل الجدية.

وكان لافتًا تعليق نجم الكوميديا المصري، محمد هنيدي الذي عبر عن رد اشمئزازه مما قالته المغنية الأمريكية على طريقته.

ونشر هنيدي صورة له من فيلم "فول الصين العظيم"، عندما كان داخل الحمام في الطائرة، وهو ينظر باشمئزاز.