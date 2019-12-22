أفضل 5 أطعمة لمقاومة تسلل الشيخوخة

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الجزر

الشيخوخة

التوت البرى

علاج الشيخوخة

عباد الشمس

تسلل الشيخوخة إلى البشرة هو أكثر ما يقلق البشر عمومًا، فلا أحد يريد أن تظهر على وجهه علامات الزمن، لكنه يمكنه وقفها أو تأخيرها بعض الشيء عن طريق إضافة الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي.

البرتقال والحمضيات:

البرتقال يحتوي على الكثير من فيتامين (ج)، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويكافح الأمراض المؤذية للجلد.

وإذا كان نقص فيتامين C سببًا معروفًا للإصابة بالإسهال، ما يتسبب في الإضرار بالجلد، مما يجعل البشرة أكثر عرضة للكدمات وأبطأ في الشفاء، فقد كشفت دراسة أن فيتامين (ج) لديه "خصائص مضادة للإصابة بالإسهال"، التي تعزز الكولاجين في الجلد.

لذلك، قشر برتقالًا، وقم بعصرها في الماء أو ضفها إلى تلك السلطة إذا كنت تريد أن تكون بشرتك صحية.

. بذور عباد الشمس

تحتوي بذور عباد الشمس على عناصر غذائية رائعة، هي: النحاس وفيتامين B1 والمنجنيز والسيلينيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين B6 والفولات والنيكين. لكن العنصر الأكثر أهمية هو فيتامين هـ، الذي له خصائص علاجية عند استخدامه على البشرة. وتوصلت الأبحاث إلى أن فيتامين (هـ) قد يحمي أغشية الخلايا الحيوانية والنباتية من التلف الناجم عن الضوء على العينين والجلد.

. الجزر

الجزر مليء بالفيتامينات بما في ذلك "البيتا كاروتين"، وهو على الأرجح أكثر ما يعرف عن الكاروتينات وهو ما يعطي الجزر اللون البرتقالي. وقد وجدت الأبحاث أيضًا أن عملية استقلاب "البيتا كاروتين" في العديد من الأعضاء بما في ذلك الجلد مفيد جدًا للجلد. فقد كشفت الدراسات أن مكملات "البيتا كاروتين" تحمي من حروق الشمس.

ـ البيض

على الرغم من أن البيض ليس نباتًا، لكنه ضروري للبشرة والعظام الصحية. وهو يحتوي على فيتامين د. الذي يؤدي إلى الشيخوخة.

وانتهت الدراسات إلى أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يكون له صلة كبيرة بالاضطرابات، بما في ذلك سرطان الجلد والصدفية، بالإضافة إلى اضطرابات الجلد المناعي الذاتي مثل البهاق واضطرابات البثور وتصلب الجلد ومرض الذئبة الحمامية الجهازية، حب الشباب، تساقط الشعر، الالتهابات والجلد الضوئي.

. التوت البري

التوت البري يحتوي على مادة البوليفينول التي تحمي البشرة، فضلاً عن فيتامين C والألياف وفيتامين K وفيتامين A وعدد كبير من مضادات الأكسدة.

ومادة البوليفينول مشتقة من النباتات، وهي مقاوم أساسي لأشعة الشمس فوق البنفسجية التي تنتقل بعد ذلك إليك عند تناولها.

وتقول الأبحاث إن البوليفينول الموجود في التوت الأسود لا يوفر فقط الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بل له تأثيرات هامة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للحمض النووي، والتي تكافح الشيخوخة.

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