» مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد بـ«البريميرليج»

22 ديسمبر 2019 - 08:11 م

سقط فريق مانشستر يونايتد أمام واتفورد، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الانجليزي «البريميرليج».

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وأحرز أسماعيلا سار هدف واتفورد الأول من خطأ فادح للحارس الإسباني دي خيا عند الدقيقة 50، وأضاف تروي ديني الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وظهر النجم الفرنسي بول بوجب الاول مرة منذ فترة كبيرة مع الريد ديفيلز، حيث كان آخر لقاء له مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال 30 سبتمبر الماضى فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة السابعة من البريميرليج، وبعدها تغيب عن الفريق لإصابة فى الكاحل.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد الخسارة الخامسة هذا الموسم، بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 12 نقاط.