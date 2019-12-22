» بالمستندات.. فصل موظفين بسبب صفحات وهمية على "فيس بوك"

22 ديسمبر 2019 - 07:31 م

تقدم موظف بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، ببلاغ للنائب العام، للتظلم من قرار فصله عن العمل بسبب حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكر الموظف في تصريحات لـ"المصريون" أنه تقدم بتظلم لرئيس الشركة من قرار الفصل، موضحًا أنه تم تجاهل الطلب، كما أن مكتب العمل تواصل مع رئيس الشركة وتم التجاهل أيضًا، متهمًا رئيس الشركة برفض حل القضية وديًا.

وقال الموظف إن الشركة فصلت منذ شهرين 3 موظفين آخرين لنفس سبب الصفحات الوهمية.

وذكر أنه فى شهر يوليو الماضى صدر ضده قرارين نقل فى يوم واحد، من التفتيش المالى والإداري بالشركة، وهى الجهة الرقابية بالشركة بتاريخ 6 يوليو 2019، مبديًا اندهاشه من صدور قرارين فى يوم واحد.

وقال إن قرار الفصل تضمن إخطار مباحث الإنترنت وإخطار الجهات الأمنية والرقابية، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بهذا الأمر آخر من يعلم، وفى الواقع لم يتم اللجوء أو الاحتكام لهذه الجهات، بحسب قوله.



































