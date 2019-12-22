عاجل.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

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الجيش

مصطفى بكرى

الافراج

سامي عنان

أكد النائب البرلماني مصطفى بكري، أنه تم الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش السابق، مشيرًا أنه الآن متواجد بمنزله.

وكتب "بكري" عبر حسابه على "تويتر" :" الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله".

وتابع :" لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان".

كما أكد ذلك مدير مكتبه مصطفى الشال، حيث نشر عبر حسابه على تويتر قائلًا :" اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..حمدلله علي السلامة نورت بيتك يافندم".

وكان الفريق سامي عنان قد تم إلقاء القبض عليه على خلفية إعلان ترشحه للرئاسة في 2018، وقالت القوات المسلحة في بيان وقتها، إنه «على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والإفتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقه تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية، كانت القوات المسلحة في مقدمة الصفوف للحفاظ على الدولة المصرية ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، وإنه في ضوء ما أعلنه «الفريق مستدعى» سامي عنان من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضي عما ارتكبه من مخالقات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في:

1- إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافق القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعاءها له.

2- تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيع بينها وبين الشعب العظيم.

3- ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدارجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

واختتمت القيادة بيانها: «وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق».



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