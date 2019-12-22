فنانة شهيرة تنشر صورة "مخلة" مع طليقها

22 ديسمبر 2019 - 06:22 م

فاجأت الفنانة السورية التي اعتادت على إثارة الجدل "إنجي خوري"، بنشر صورة "مخلة" تظهرها شبه عارية برفقة شاب قالت إنه طليقها.

وتظهر الفنانة السورية بوضع مخل حيث يقوم الشاب التي قالت إنه طليقها بتقبيلها بشكل رومانسي، وقال بعض المعلقين أنه يدعى "محمد الخزيمي".

وأثارت الصورة ضجة بين متابعيها، الذين هاجموها بألفاظ واتهامات مشينة، خاصة أنها دائمة إثارة الجدل بصور وفيديوهات فاضحة تستعرض فيها جسدها بإيحاءات جنسية.

ومؤخرًا رحلت السلطات في الإمارات الفنانة إنجي خوري إلى سوريا، بسبب الفيديوهات الجريئة التي تنشرها من حفلاتها في الملاهي الليلية ومحل إقامتها بأحد الفنادق، وذلك بعد تحرك الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، وتقديم بلاغات ضدها للسلطات.