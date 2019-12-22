  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وردة

شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني

عصام تليمة

عصام تليمة يرد على هجوم ابنة "مرسي" بتهديد جديد

محمد صلاح

محمد صلاح يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر

الديحاني

بالصور.. تعيين أول سفير كويتي لدى فلسطين

السيسي ومدبولي

التفاصيل كاملة.. 20وزيرًا ونائبًا في التشكيل الحكومي الجديد

قمة ماليزيا

داعية سعودي شهير: قمة ماليزيا خالفت القرآن الكريم

الخارجية

إخلاء مبنى الخارجية من جميع الموظفين بشكل طارئ

ملك السعودية وأمير الكويت

وزير كويتي يتحدث عن "أزمة" مع السعودية

طارق حامد

الزمالك يفاجئ طارق حامد بهذا القرار

تامر حسني ومي عز الدين

زوجة تامر حسني تجبر مي عز الدين على الانسحاب من فيلمه

شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني

الرياضة

وردة
وردة
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ماذا فعل عادل إمام في حفل زفاف أحمد حلمي ومنى زكي

#

فتاة تتورط في فعل فاضح مع شاب بالكويت

#

تعديل جديد لـ «المسابقات» في جدول الدوري

#

كويتي شاهد طليقته ترقص في حفل غنائي..ماذا فعل؟

المصريون

وردة

لاريسا اليوناني

قاد عمرو وردة فريقه لاريسا اليوناني للفوز على نظيره بانيونيوس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في تأمين انتصار فريقه بهدف ثان في مرمى بانيونيوس.

اليوناني فاتجون أندوني افتتح التسجيل أولا للاريسا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 خرج يانييس أويكونوميديس لاعب بانيونيوس مطرودا، لتتسهل مهمة رفاق عمرو وردة.

ونجح وردة في تسجيل هدف فريقه الثاني من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

واحتفل عمرو وردة بطريقة مثيرة للجدل بعدما خلع قميصه ورفع سرواله للأعلى.

وأشهر حكم المباراة بطاقته الصفراء في وجه وردة بسبب طريقة احتفاله.

فوز لاريسا هو الفوز السادس للفريق في الدوري اليوناني ليصل للنقطة 22 في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ولاتسيو في بطولة السوبر الإيطالي
» برًا وبحرًا وجوًا.. "أردوغان" يكشف دعمه لـ"السراج"
» بالصور.. حريق يلتهم مبنى كاملًا في السعودية
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري
» بالصور.. تعيين أول سفير كويتي لدى فلسطين
» أتالانتا يذل ميلان بخماسية في «الكالتشيو»
» إخلاء مبنى الخارجية من جميع الموظفين بشكل طارئ
» الزمالك يفاجئ طارق حامد بهذا القرار
» المالية: الاقتصاد الرقمي15% من الناتج المحلي الدولى بـ 12 تريليون دولار
» قتلى وجرحى فى حريق بـ"لاس فيجاس"
» "ماكدونالدز" تكشف حقيقة "مأساة بيرو"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:32 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب