شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني

22 ديسمبر 2019 - 06:21 م

قاد عمرو وردة فريقه لاريسا اليوناني للفوز على نظيره بانيونيوس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في تأمين انتصار فريقه بهدف ثان في مرمى بانيونيوس.

اليوناني فاتجون أندوني افتتح التسجيل أولا للاريسا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 خرج يانييس أويكونوميديس لاعب بانيونيوس مطرودا، لتتسهل مهمة رفاق عمرو وردة.

ونجح وردة في تسجيل هدف فريقه الثاني من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

واحتفل عمرو وردة بطريقة مثيرة للجدل بعدما خلع قميصه ورفع سرواله للأعلى.

وأشهر حكم المباراة بطاقته الصفراء في وجه وردة بسبب طريقة احتفاله.

فوز لاريسا هو الفوز السادس للفريق في الدوري اليوناني ليصل للنقطة 22 في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير.