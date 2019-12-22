» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة ريني فايلر قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وأليو ديانج.
خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي.
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