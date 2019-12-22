» برًا وبحرًا وجوًا.. "أردوغان" يكشف دعمه لـ"السراج"

22 ديسمبر 2019 - 06:04 م

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الدعم العسكري المتوقع الدفع به لحكومة الوفاق في ليبيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل على تقييم "كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري في ليبيا برًا وبحرًا وجوًا" إذا تطلب الأمر.

وشدد الرئيس التركي على هامش حفل للقوات البحرية التركية بانقرة اليوم الأحد، أن بلاده لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

ووقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم في أمني في نهاية الشهر الفائت بمدينة اسطنبول التركية.

وواجهت الاتفاقية معارضات شديدة خاصة مصر، التي رأت أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.