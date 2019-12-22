محمد صلاح يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر

22 ديسمبر 2019 - 05:31 م

أبدى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية مع فريقه الريدز للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

ووجه مراسل «بي إن سبورتس» سؤالًا حول تنظيم قطر لمونديال 2022 ورغبته في عودته مع منتخب مصر، حيث تفادى «صلاح» عن التلميح من قريب أو بعيد لربط كلمة كأس العالم بدولة قطر.

ورد «مو» على سؤال مراسل القناة، قائلًا«أتمنى المشاركة في هذا الحدث للمرة الثانية على التوالي مع منتخب بلادي ونحتاج للدعم حيث أن الفراعنة في مرحلة إحلال وتجديد».

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ثم مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة.