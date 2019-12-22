» الزمالك يفاجئ طارق حامد بهذا القرار

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المصريون

الزمالك

طارق حامد

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجهيز مفاجأة سارة للنجم لطارق حامد، لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطني، وذلك برفع قيمة عقده، بعد مساهمته الفعالة في معظم مباريات الأبيض.

جهزت إدارة نادي الزمالك عرضًا يتضمن رفع راتب طارق حامد مع الفريق إلى 15 مليون جنيه سنويًا، حيث وقّع مسئولو النادي على ذلك العقد ليستلم اللاعب مقدم التعاقد.

وكان طارق حامد قد حصل على وعد من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من أجل رفع قيمة عقده، بعد تزايد مطالبه في ذلك الشأن.

وتأتي تلك الخطوة من نادي الزمالك في إطار ترسيخ مزيد من الاستقرار، خاصة بعد قيام حمدي النقاز، الظهير الأيمن بفسخ تعاقده بداعي عدم حصوله على مستحقاته.

يُذكر أن مرتضى منصور كان قد أصدر قرارًا بصرف 10 مليون جنيه تُوزع على اللاعبين بالتساوي فيما بينهم بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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