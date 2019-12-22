ظهور جرئ لـ"زينة".. والجمهور: "الجو برد غطي جسمك"

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زينة
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محمد فضل

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نشرت الفنانة زينة، صورة أثارت الجدل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها مرتدية "بادي" مكشوف الصدر وبدون أكمام أظهر جسدها، مما دعى الجمهور إلى انتقادها وسخر البعض موجهًا لها نصائح بأن ترتدي ملابسها حتى لا تصاب بالبرد.

الصورة التي نشرتها "زينة" وبدت جالسة فيها بأحد المطاعم، من فيلمها الجديد "الفلوس"، بطولة الفنان تامر حسنى.

وأثارت الصورة جدلًا بين محبي الفنانة ما بين مؤيد وما بين واصف ظهروها بالجرئ.


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