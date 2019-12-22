تحذير عالمي من بريطانيا من شراء هذه العرائس

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متابعات - أمينة عبد العال

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الصين

بريطانيا

عرائس

حذر مسئولين بريطانيين من العرائس المعروفة باسم" سويت فاشون وجيرل بيوتيفيل" والتي صنعت في الصين و تم بيعها مؤخرا في بريطانيا من أنها تحتوي علي مواد كيماوية تسبب السرطان والعقم، حيث أنها تحتوي علي نسبة مرتفعة من مادة" الفثالات"، حسبما نشرت صحيفة" صن" البريطانية.

وذكر مسئولين أن الدمى لم تحصل علي موافقات تتعلق بالأمان ويتم توزيعها كنسخ مقلدة  رخيصة من العروسة باربي في كافة المناطق البريطانية.

جدير بالذكر أن جيني بيلي العضو في مجلس مدينة نوتنجهام نصحت بالابتعاد عن العرائس الرخيصة خلال أعياد الميلاد، مع تدفق السلع الصينية بشكل كبير، خاصة أن تلك العرائيس لم تحصل علي موافقة علامة الجودة والأمان.

 


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