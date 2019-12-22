» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ فستان مكشوف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة صورة جديدة لها، في أحدث جلسة تصوير، ولكن ما أثار ضجة هو ارتدائها فستان صيفى في هذا الجو البارد.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة صيفية، مرتيدة فستانًا صيفيًا مشجرًا باللون الأبيض وبه بعض الألوان البرتقالية، مكشوف الصدر والأكتاف وهو ما علق عليه الجمهور:"صيفى فى عز البرد ".

واختارت مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة عبارة عن عقد طويل حول الرقبة، وقرط دائرى باللون الفضى مع مجموعة من الخواتم لليد.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى المكياج على اللون الأسود كأيشادو للعيون والرموش، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر أبرز جمال أنوثتها.