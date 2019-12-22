رانيا بدوى: ده الخطر الحقيقى

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إيمان هاني

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الحكومة

يوتيوب

رانيا بدوى

طالبت الإعلامية رانيا بدوى، أولياء الأمور بضرورة منح الأطفال فرصة للسؤال عن كل شيء مهما كان مبالغًا فيه أو محرجًا، مؤكدة أنه يجب على الآباء محاولة الإجابة بطريقة يستوعبها عقل الطفل حسب سنه.

وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامج "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "يوتيوب وفيس بوك" أن الأخطر من ذلك هو أن يستهزئ الآباء بسؤال الطفل أو التقليل منه لأن هذا الأسلوب يدفع الطفل للبحث عن الإجابة بطرق أخرى".

وعلي صعيد آخر وجهت بدوي حديثها للمسئولين في الحكومة مطالبة إياهم بضرورة الرد على أسئلة المواطنين سريعًا ودون تردد للشائعات، مشيرة إلى أن أي مساحة تتركها الدولة دون أن ترد فيها على أسئلة الناس يدخل آخرين لملأ هذا الفراغ".

وأكدت الإعلامية أن السؤال ليس بجريمة وأعمال العقل ليس حرام والخطر هو أن نترك الناس في جهلها مضللة، معقبة: "هو دا الخطر الحقيقي".

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