  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ياسين التهامي بمنزل برلمانى لإحياء حفل ديني

كلب "التهامي" يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

أرشيفية

تفاصيل عملية "سرية" للموساد الإسرائيلى فى دولة عربية

علي جمعة

جمعة: الزواج العرفي ليس زنا وجائز بشرط

بالفيديو..رانيا بدوي: عمرو أديب عايز حتة من القُصه

رانيا بدوى: ده الخطر الحقيقى

صلاح

"صلاح" يزين قائمة "كاف" لأفضل لاعب أفريقي

الشيخ خالد الجندي

عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

الشهيد أحمد المنسي

وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

مدبولي

بالأسماء.. 10 وزراء و12 نائبا في التعديل الوزاري الجديد

شهيد الشهامة

«إزاي دول يعيشوا».. انهيار والد شهيد الشهامة بعد النطق بالحكم

الحوت الازرق

أول رد من "البيئة" على صوت الحوت الأزرق بمطروح

مدينة بـ 3 مليارات دولار للمشردين في هذه البلدة

عرب وعالم

مشردين
مشردين
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

#

استثمارات سعودية في مصر بـ10 مليارات

#

إيران تهدد بـ"حرب شاملة"

#

إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

أعلنت جماعة "مواطنون مرة أخرى" عن مشروع بناء مدينة حديثة للمشردين الذين لا مأوى لهم، في ولاية كاليفورنيا بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه سيتوافر في منازل وشقق المدينة كل وسائل الراحة مثل أجهزة التليفزيون ومستشفي ومرافق رعاية صحية ومطاعم ومقاهي، كما سيوجد بها أنفاق تحت الأرض من أجل تقليل اضطراب حياة المواطن المشرد الذي اعتاد العيش بلا مأوى.

جدير بالذكر أن المدينة المقترحة سيتم بناؤها علي مساحة 300 فدان من مجموعة من البنايات المختلفة المؤلفة من 16 طابق، وسيتم توفيرها للمشردين مجانا، وستكون جاهزة خلال 11 عاما فقط حيث من المقترح افتتاحها عام 2031، ويبلغ عدد المشردين في الولاية 150 ألف شخص.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: الاقتصاد الرقمي15% من الناتج المحلي الدولى بـ 12 تريليون دولار
» قتلى وجرحى فى حريق بـ"لاس فيجاس"
» "ماكدونالدز" تكشف حقيقة "مأساة بيرو"
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ فستان مكشوف
» بعد شائعات الانفصال.. أول ظهور لـ دينا الشربينى مع الهضبة بالرياض
» مدينة بـ 3 مليارات دولار للمشردين في هذه البلدة
» أول ظهور لـ أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية
» أول نظام أمنى غير قابل للاختراق برعاية سعودية
» أسترالية تختار"أسوان" اسمًا لطفلها
» احذري هذه الأنواع من الشامبو ومستحضرات التجميل تسبب السرطان
» دانا حلبي تتصدر تريند جوجل بالسعودية.. فمن هي؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب