"صلاح" يزين قائمة "كاف" لأفضل لاعب أفريقي

22 ديسمبر 2019 - 01:17 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي، والتي جاء على رأسها اللاعب محمد صلاح.

ويتنافس على جائزة الأفضل داخل القارة السمراء، الثلاثي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق السنغالي ساديو مانيه، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستبعد "كاف"، المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، الذي حقق مع القلعة البيضاء لقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة بركلات الترجيح.

وضمت قائمة أفضل مدرب كلٍ من السنغالي أليو سيسيه، والجزائري جمال بلماضي، والتونسي مُعين شعباني.