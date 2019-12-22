بالأسماء.. 10 وزراء و12 نائبا في التعديل الوزاري الجديد

22 ديسمبر 2019 - 12:49 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري ، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وشمل العديد من الحقائب مع تغير وتبديل حقائب أخري







وجاء التشكيل وفقا لخطاب رئيس الجمهورية كالتالى:





1- وزير الاستثمار والاصلاح الإداري مصطفى مدبولي (إلى جانب رئاسة الوزراء)





2- خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار.





3- عمر مروان وزيرا للعدل.





4- هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.





5- رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي.





6- أسامة هيكل وزيرا الدولة لل‘علام.





7- محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني.





8- نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي.





9- محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة.





10- نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة.





11- علاء فؤاد أبوالحسن وزيرا للمجالس النيابية.





12- غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.





13- طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.





14- منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.





15- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.





16- رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.





17- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي.





18-علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.





19- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





20- سيد إسماعيل علي أحمد، نائبا لوزير الاسكان لشئون البنية الأساسية.





21- رافت فهمي نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.





22- غادة شلبي نائبا لوزير الساحة والآثار لشئون السياحة.





