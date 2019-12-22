بالأسماء.. 10 وزراء جدد في حكومة مدبولي "رسميا"

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متابعات- الدويني فولي

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري ، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وشمل العديد من الحقائب مع تغير وتبديل حقائب أخري

وجاء في التعديل، تولي مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.


ويشمل التعديل كل من: خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.

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