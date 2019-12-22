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الشهيد أحمد المنسي

وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

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وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

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الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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علي محمود

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كشف الناقد الفني طارق الشناوي، سبب اعتراض أسرة ضابط الصاعقة العقيد البطل الشهيد أحمد منسي، الذي طلب في "وصيته" عدم تقديم حياته في أي عمل فني.

وأضاف الشناوي، أن والدة الشهيد المنسي، وأشقاءه أعلنوا ذلك؛ مؤكدًا أنهم لا يبحثون عن مال، ولا عن أي تواجد إعلامي، كما أن  لديهم أيضا تحفظات على بعض تفاصيل سيناريو "الاختيار"، الذي  كتبه ماهر دويدار؛ مستلهمًا حياة البطل؛  حيث لم يلتق الكاتب سوى مع زوجة الشهيد فقط، بينما الأسرة بالطبع لديها زاوية رؤية أخرى؛  لافتا إلى أن الجانب الأساسى في الاعتراض، الذى ذهبوا به إلى مكتب النائب العام لإيقاف تصوير المسلسل، هو وصية الشهيد التى يجب أن يُعتد بها، ولا أدرى كيف تملكته تلك الحالة من الشفافية التى منحت البطل رؤية الغد، فأعلن وصيته- بعد أن أصبح قائدًا للكتيبة (103)- وذلك كنوع من نكران الذات، فهو لا يريد تكريمًا خاصًا وهي شيمة الأبطال.

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