» أول نظام أمنى غير قابل للاختراق برعاية سعودية

22 ديسمبر 2019 - 12:38 م

تمكن العلماء من تطوير نظام أمنى لجعله أول نظام أمني غير قابل للاختراق من الهاكرز أو المتسللين، بالتعاون بين علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة سانت أندروز وشركاء دوليين.

والشفيرة التي تم تطويرها لتكون غير قابلة للاختراق تمت باستخدام رقائق السيليكون التي تحتوى على هياكل معقدة لا يمكن عكسها في إرسال معلومات من مستخدم إلى آخر باستخدام مفتاح لمرة واحدة لا يمكن مطلقًا إعادة إنشائها أو اعتراضها من قبل المخترقين والمتسللين.

جديرة بالذكر أن النظام الأمني الجديد يتم فيه تخزين المعلومات علي شكل ضوء ثم يتم تمريرها من خلال رقاقة السيليكون التي تقوم بثني المعلومات وتجزئتها، حسبما نشرت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.