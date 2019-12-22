أول رد من "البيئة" على صوت الحوت الأزرق بمطروح

22 ديسمبر 2019 - 12:30 م

علقت وزارة البيئة، على ظاهرة الصوت المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار صوت للحوت الأزرق بمدينة مطروح.

وقالت الوزارة فى بيان صادر عنها "فى إطار متابعة الوزارة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحيتان الزرقاء، قام فريق العمل التابع لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع والتي توصلت جميعها إلى نفى قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي.

وأضاف بيان الوزارة "أن تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو وتؤكد وزارة البيئة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر".

وتؤكد الوزارة وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصري مؤشرًا إيجابيًا على سلامة الوضع البيئي بالساحل الشمالي ونجاحًا للمجهودات الدولية التي بذلت مؤخرًا والتي شاركت فيها مصر بشكل فعال خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الحيتان من الانقراض وذلك للدور الفعال الذي تلعبه تلك الكائنات في التوازن البيئي واستقرار النظم البيئية بالبحر المتوسط وكل بحار ومحيطات العالم.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها إزعاج أو إحداث ضرر بأي من الحيتان في حالة رصدها مع الوضع في الاعتبار أن جميع الحيتان التي تتواجد في البحار المصرية غير ضارة بالإنسان ولم يسبق أن تم تسجيل أي حوادث احتكاك مباشر أو غير مباشر من تلك الأنواع مع البشر.