» أسترالية تختار"أسوان" اسمًا لطفلها

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اختارت جداليا، سائحة أسترالية، اسم "أسوان" لابنها، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حبها لمصر، قائلة: "المسئولون الأمنيون في المطارات يتعجبون من الاسم، عندما يقرأون اسم ابنها، سائلين بتعجب: هل فعلاً اسمه أسوان؟!.

وأجرى برنامج "صدى البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، حوارًا مع "أسوان"، الذي قال إن معنى اسمه يعبر عن مكان ومدينة ما في مصر جميلة ورائعة بآثارها، كاشفًا عن أنه زار مدينة أسوان مرات عدة من قبل، وأكثر ما يعجبه الأماكن المصرية الساحرة والأطعمة المصرية.

وعقب علي تعامد الشمس على قصر معبد قارون بالفيوم، الذي يحدث في 21 ديسمبر من كل عام، قائلاً: "إن المصريين القدماء تركوا لنا حدثًا نادرًا من خلال حسابات فلكية دقيقة".

وأعربت "جداليا"، التي تتحدث العربية أيضًا، وسكنت في الإسكندرية لفترة طويلة قبل انتقالها إلى أستراليا عن حبها للظواهر الفلكية المتصلة بالشمس والقمر والنجوم والسماء أنه يجب أن نشكر الفراعنة على هذا الحدث الفريد الذي يحدث سنويًا.

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