» احذري هذه الأنواع من الشامبو ومستحضرات التجميل تسبب السرطان

22 ديسمبر 2019 - 11:41 ص

أطلق المعهد الاتحادي الألماني تحذيرًا من احتواء بعض مستحضرات العناية والتجميل علي مواد ضارة بالصحة وقد تسبب السرطان، خاصة تلك التي تحتوي علي مادة "البارابين والبارافين" مثل الشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

وأشار المعهد إلى أن مادة" البارابين" قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، أما مادة " البارافين" فهناك شبهات حول أنها مادة مسرطنة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

جدير بالذكر أن هذه المواد تظهر في مستحضرات التجميل بمسمى ميثيل بارابين أو إيثيل بارابين، أو بارافينوم ليكويدوم" أو زيت معدني" ولضمان تجنب هذه المخاطر يجب أن يتم اختيار منتجات لا تحتوي علي هذه المواد.