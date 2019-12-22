شاهد.. الحوت الأزرق يثير الرعب على شواطئ مطروح

22 ديسمبر 2019 - 11:26 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشواطئ على البحر الأبيض المتوسط في ليبيا والإسكندرية، لأصوات غريبة أثارت الرعب في قلوب السكان، وحلل البعض الظاهرة بأن الأصوات للحوت الأزرق.

وكتب البعض أن الحوت الأزرق ليس من طبيعته التواجد في المياه الدافئة من قارة آسيا، لافتين إلا أنه من المتوقع أن يحدث زلزال كبير الأيام المقبلة.

وتظهر مقاطع الفيديو شواطئ البحر وأصوات مرتفعة تنطلق من داخله، حسبما نشرت "سبوتنيك"