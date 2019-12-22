بالصور.. كبار الشخصيات فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

22 ديسمبر 2019 - 11:00 ص

حرص عدد من نجوم الرياضة والسياسة على حضور عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى أقيم بالأمس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

فشارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى العزاء، كما حرص فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، على تقديم واجب العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور.

كما حرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على الحضور لتقديم واجب العزاء لرئيس النادي في وفاة شقيقته.

وتواجد أيضًا حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وحافظ أبوسعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنتج جمال العدل على الحضور أيضا

وتوفيت مساء الثلاثاء الماضي شقيقة المستشار مرتضى منصور، وأقيمت العزاء الأربعاء في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.