"كبسولة" تعيد أمانى الخياط من جديد على الشاشة

22 ديسمبر 2019 - 10:32 ص

أعلنت الإعلامية أماني الخياط، عن عودتها على الشاشة من جديد، من برنامجها "الكبسولة" الذي سينطلق الأسبوع الجاري على شاشة قناة "إكسترا نيوز".

وكشفت"الخياط"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل برنامجها، قائلة: "إن فكرة برنامجها تقوم على عرض كل الموضوعات بمصادرها، وعرض وثائق حصرية من مصر أو بريطانيا أو المسروقة في الأستانة، وحوار مع مصدر له تجربة.

وأكدت "الخياط" أن البرنامج سيوثق بالصوت والصورة الأحداث خلال ساعة زمنية، وسيبعد عن التخمين والرأي أو فك الشفرة أو الاستنتاج.