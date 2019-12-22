وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"صلاح"

22 ديسمبر 2019 - 09:50 ص

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد صلاح بعد فوزه مع فريقه بلقب بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر بهدف دون رد، وتتويجه بلقب أفضل لاعب فى البطولة كأول لاعب مصرى وعربى يتوج باللقب في هذه البطولة.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق للاعب الدولي فى مشواره مع ليفربول ورفعه اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، خاصة أن صلاح يعد قدوة حاليًا للشباب المصري والعربي في العالم بإصراره وعزيمته القوية للوصول إلى أعلى المراتب في مشواره الاحترافي لكرة القدم.