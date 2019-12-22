أديب: "ربنا يعدي الأيام الجاية على خير"

22 ديسمبر 2019 - 09:19 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن قلقه من قيام التنظيمات بعمليات إرهابية خلال فترة الأعياد قائلاً: " الفترة دي لحد نص يناير فترة استهداف المسيحيين في كل بلدان العالم، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ومصر، ربنا يعدى الأيام الجاية على خير".

وطالب "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أصحاب الشقق المفروشة بضرورة توخي الحذر والانتباه إلى ما يدور حولهم، والإبلاغ فورًا في حالة وجود ما يثير القلق سواء أشخاص أو عبوات مجهولة".

وأكد أن هذا العام، تنظيم داعش الإرهابي وأنصاره مصابون بجرح عميق، وهو قتل أبو بكر البغدادي، الأمر الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار للتصدي لأي محاولات انتقامية منهم.

ووجه الشكر للأجهزة الأمنية في مصر، على مجهوداتها لإعادة الأمان إلى الشارع المصري، واستعدادهم لتأمين فترة احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.