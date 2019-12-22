كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح بعد تألقه

22 ديسمبر 2019 - 05:58 ص

أكد يورجن كلوب - المدير الفني لليفربول الإنجليزي - أن محمد صلاح توجب عليه فعل الكثير من الأشياء عند انتقاله للفريق.



وأضاف في تصريحات لـ"بي إن سبورت" : لكي تحصل على لاعبين بجودة عالية يجب أن تملك المال وإلا فلا تتحدث في الأمر .. حين قررت شراء فان دايك وأليسون اشترطت علي إدارة النادي أن أكون مقتنعا بهما وبالفعل تأقلما سريعا.



وأضاف: صلاح كلفنا مبلغا باهظا لكن الأمر كان بالنسبة له مختلفا .. توجب عليه فعل الكثير من الأشياء لكي يتأقلم كما أننا قمنا بإعطائه مهاما مختلفة تماما عن تلك التي كان يؤديها مع روما وقد نجح فيه.



