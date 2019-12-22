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إخلاء سوق لأعياد الميلاد في برلين لمخاوف أمنية

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الشرطة الألمانية
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أخلت الشرطة الألمانية، مساء السبت، سوق أعياد الميلاد في ميدان برايتشايدبلاس بالعاصمة برلين بعد ورود أدلة إليها بوجود جسم غريب يثير الريبة.
وذكرت الشرطة، عبر موقع «تويتر»، أن احتفالية بكنيسة القيصر فيلهيلم أنهيت قبل موعدها لهذا السبب.
أضافت الشرطة أن جميع رواد السوق غادروا المكان «بهدوء»، وأنها تقوم حاليا بتفتيش المنطقة.
وأعاد التحذير ذكريات الهجوم الإرهابي الذي قام به أنيس عامري قبل 3 سنوات.
وكان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم «عامري» باستخدام شاحنة عام 2016.
وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 12 شخصا، وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية «عامري» بالرصاص.

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